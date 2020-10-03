Стрельба в Рени была покушением на "авторитета", - СМИ

3 октября, 2020, 13:31

Пострадавшим от вечерней стрельбы в городе Рени Одесской области является Виталий Варивода по прозвищу "Кипяток"

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах рассказывает одесская интернетгазета Думская.net, передает Эспрессо.TV.

"Авторитета" ранили, когда он выходил из спортзала. Киллер, подъехал на автомобиле BMW, стрелял из боевого пистолета. У Вариводы огнестрельные ранения ноги и грудной клетки.

Варивода - бывший таможенник, бывший член преступной группировки Виталия Мариянчука ("Бухгалтера"), которому приписывают убийства на заказ главного редактора "Вечерней Одессы" Бориса Деревянко, председателя арбитражного суда Бориса Вихрова, президента компании «Бипа-Мода» Аркадия Табачника, соратников и друзей Эдуарда Гурвица Сергея Варламова и Игоря Свободы.

"Варивода-"Кипяток", помимо прочего, замешан в нескольких резонансных похищениях. Он был осужден, но, в отличие от лидера банды, на ограниченный срок, который сократили по "закону Савченко", и не так давно вышел на свободу. Сейчас он входит в группировку Олега Попеску, известного под прозвищем "Олег Ренийский Румын", - отмечает издание.

В 1990-х годах "бригада" Попеску входила в качестве отдельного звена в большой синдикат киллеров Мариянчука. Южное крыло синдиката под руководством Попеску поставляло в Одессу исполнителей заказных убийств.

В начале 2000-х Олег Попеску был задержан, но вскоре загадочным образом оказался на свободе и бежал в Румынию, где и находится до сих пор. Он устроился в Галаце под фамилией Ризе. Объявлен в международный розыск по подозрению в бандитизме. Внесен в базу данных Интерпола.

"Сбежав в Румынию, "Олег Ренийский" совсем не утратил своего влияния на юго-западные районы Одесской области - Ренийский и Измаильский. С середины 2000-х годов вся тамошняя бизнес- и политическая элиты хотя бы раз в год ездит на поклон к Попеску в Галац", - заключает Думская.net.

Напомним, вечером в пятницу, 2 октября 2020 года, 50-летний житель города Рени, Одесской области, получил огнестрельное ранение.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо