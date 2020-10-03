Сторонник Шария, который напал на журналиста в Виннице, получил 2 года условно

3 октября, 2020, 14:58

В Винницком суде огласили приговор по делу о нападении сторонника партии Шария Артема Артеменко на шеф-редактора издания "Башня" Андрея Качора

Заседание состоялось 2 октября 2020 года, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на информацию возглавляемого Качуром сайта.

Так, судья Ковальчук, исследовав все доказательства и показания по делу, решила, что показания потерпевшего журналиста, данные как во время досудебного расследования, так и в зале суда логичны, и последовательны, и согласуются с имеющимися доказательствами по делу и показаниями свидетелей. В то же время показания обвиняемого Артеменко суд признал как такие, которыми он пытался ввести суд в заблуждение. Также суд принял во внимание то, что обвиняемый не раскаивается и никоим образом не признает себя виновным.

Учитывая это, судья Ковальчук вынесла приговор: признать обвиняемого Артеменко виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 345-1 - "Умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности".

судья Ковальчук

В связи с молодым возрастом подсудимого, а также учитывая отсутствие у него судимостей, суд решил назначить наказание, которое не предусматривает изоляцию от общества. Поэтому судья Ковальчук постановила назначить Артеменко наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

Обвиняемый Артеменко и его адвокат Грицуляк во время оглашения приговора

Напомним, что представители прокуратуры и сам журналист Андрей Качор просили у суда назначить обвиняемому наказание в виде четырех лет лишения свободы.

После оглашения приговора обвиняемый Артеменко, прибывший на суд с небольшой группой поддержки, в очередной раз заявил, что не признает себя виновным, а один из присутствующих сторонников партии Шария на русском языке начал под видеозапись ставить провокационные вопросы представительнице прокуратуры и журналисту Качору.

Представитель группы сторонников Шария после судебного заседания

Группа поддержки обвиняемого во время оглашения приговора

Позже, уже выйдя из зала судебных заседаний, один из представителей партии пророссийского блогера пытался заблокировать журналиста Качора на лестнице, однако после предупреждения об уголовной ответственности прекратил такие действия.

Андрей Качор

Комментируя решение суда, журналист Андрей Качор заявил, что в целом доволен приговором:

"Для нас главной целью было доказательство вины в совершении преступления против журналиста за его журналистскую деятельность. Это важный прецедент, который, я надеюсь, может обезопасить коллег по всей стране от подобных нападений в будущем. Поэтому очень важно было продемонстрировать принцип неотвратимости наказания и особенно за подобные преступления.

В то же время, учитывая поведение и показания обвиняемого, я сомневаюсь, что подобное наказание приведет к его исправлению, ведь, несмотря на все доказательства, он отказывается признавать себя виновным. По моему мнению, такая позиция Артеменко имеет под собой политическую подоплеку, учитывая, что это человек, признанный виновным в таком преступлении, теперь еще и баллотируется на местных выборах от партии Шария".

Напомним, 31 августа 20119 года было совершено нападение на главного редактора винницкого информационного портала "Башня" Андрея Качора. До этого его изданию уже угрожали.

При этом Шарий посвятил Качору несколько выпусков своей "программы" на YouTube.

Один из них представляет собой "почти 15-минутный фильм обо мне, моей жене и моем 4-летнем сыне, в котором угрожает моей семье и оскорбляет даже ребенка", отмечает пострадавший".

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