"Агрессор не может быть посредником". Часть белорусской оппозиции против "помощи" РФ в переговорах с властями
Об этом со ссылкой на Радыё Рацыя передает Еспресо.TV.
Вот полный текст обращения
"Заявление
Агрессор не может быть посредником!
Движение солидарности "Вместе" возмущено предложением о возможном посредничестве Путина в решении "политического кризиса" в Беларуси. Движение солидарности "Вместе" считает, что после избирательного фарса началась борьба между белорусским народом и пророссийским незаконным и нелегитимным режимом Лукашенко.
Если бы не систематическая поддержка Кремля и личного вмешательства Путина, Лукашенко давно ушел бы. Делать заинтересованную сторону посредником - это больше чем ошибка.
Это очередная попытка сохранить беззаконие, бесправие и промосковскую карательную систему власти в Беларуси. Мы призываем белорусский народ продолжать акции гражданского неповиновения.
Мы призываем понять, что Россия - страна-агрессор, которая может принести белорусам только войну и нищету. Не только не забывать завещание Кастуся Калиновского: «Только тогда, народ, заживешь счастливо, когда над тобой москаля уже не будет". Но также понять, что сейчас самое время исполнить завет Национального героя.
Беларусь - превыше всего!
Союз с Россией - война и нищета!
Да здравствует Беларусь!"
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