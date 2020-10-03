"Агрессор не может быть посредником". Часть белорусской оппозиции против "помощи" РФ в переговорах с властями

3 октября, 2020, 12:50

Оппозиционное к Лукашенко белорусское Движение солидарности "Вместе" выступило с заявлением, вызванным возможным посредничеством Путина в решении "политического кризиса" в Беларуси

Об этом со ссылкой на Радыё Рацыя передает Еспресо.TV.

Вот полный текст обращения

"Заявление

Агрессор не может быть посредником!

Движение солидарности "Вместе" возмущено предложением о возможном посредничестве Путина в решении "политического кризиса" в Беларуси. Движение солидарности "Вместе" считает, что после избирательного фарса началась борьба между белорусским народом и пророссийским незаконным и нелегитимным режимом Лукашенко.

Если бы не систематическая поддержка Кремля и личного вмешательства Путина, Лукашенко давно ушел бы. Делать заинтересованную сторону посредником - это больше чем ошибка.

Это очередная попытка сохранить беззаконие, бесправие и промосковскую карательную систему власти в Беларуси. Мы призываем белорусский народ продолжать акции гражданского неповиновения.

Мы призываем понять, что Россия - страна-агрессор, которая может принести белорусам только войну и нищету. Не только не забывать завещание Кастуся Калиновского: «Только тогда, народ, заживешь счастливо, когда над тобой москаля уже не будет". Но также понять, что сейчас самое время исполнить завет Национального героя.

Беларусь - превыше всего!

Союз с Россией - война и нищета!

Да здравствует Беларусь!"

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