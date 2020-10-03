Премьеру Словении грозит 8 лет тюрьмы

3 октября, 2020, 07:20

Прокуратура Словении выдвинула премьер-министру страны Янезу Янше официальные обвинения в злоупотреблении служебным положением

В 1992 году Янша купил земельный участок в Альпах, а продал его в 2005 году в девять раз дороже - за около 131 тыс. евро. Тогда он впервые был в должности премьера, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

Покупатель земельного участка, компания Eurogradnje, в свою очередь перепродала ее компании Imos еще дороже (146 тыс. евро). Впоследствии Imоs продала Янше трехкомнатную квартиру в центре словенской столицы.

По версии прокуратуры, стоимость земельного участка была завышена по меньшей мере на 100 тыс. евро.

Также в махинациях подозревают двух директоров фирм, которые покупали земельный участок у премьера и перепродавали его.

Янше за злоупотребление служебным положением грозит до 8 лет лишения свободы. Сам глава правительства отвергает обвинения в коррупции в свой адрес.

Янша занимал должность премьер-министра Словении в 2004-2008 и 2012-2013 годах и работает премьером с 3 марта 2020 года.

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