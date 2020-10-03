Пациент психбольницы в Запорожье требовал $1 млрд в обмен на "разминирование" электростанций Украины

3 октября, 2020, 12:28

Сообщив о заминировании всех электростанций Украины, мужчина требовал передать ему один миллиард долларов по указанному им адресу. Полицейские начали уголовное производство

2 октября в 13:45 в дежурную часть Коммунарского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение от неизвестного о том, что заминированы все электростанции на территории Украины. При этом мужчина требовал передать ему один миллиард долларов по указанному им адресу, рассказывает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области Еспресо.TV.

На Днепровскую гидроэлектростанцию, расположенную на улице Плотинной, сразу прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Коммунарского отделения полиции во главе с руководством, работники взрывотехнической службы, кинологи, а также все службы экстренной помощи. В ходе осмотра места происшествия информация о замене не нашла своего обоснованного подтверждения: взрывоопасных веществ и устройств обнаружено не было.

Сотрудники СБУ установили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Как выяснилось, ложное сообщение о заминировании сделал житель города Васильевка, 1974 года рождения, который в настоящее время находится в больнице. Правоохранители безотлагательно провели осмотр по месту временного проживания "минера", изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок о минировании.

Противоправные действия злоумышленника следователем Коммунарского отделения полиции квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Начато досудебное расследование.

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