Олег Синютка: львовское руководство для выборов манипулирует сроками ремонта важной транспортной артерии города

3 октября, 2020, 20:10

Действующая власть Львова озвучивает нереальные сроки ремонта улицы Бандеры для победы на местных выборах

Об этом написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", кандидат на должность главы Львовской ОТО Олег Синютка на своей странице в сети Facebook.

"В ответ на мою вчерашнюю пресс-конференцию о вероятности коррупции в процессе подготовки реконструкции улицы Степана Бандеры, Андрей Садовый написал, что перекрытый участок на этой улице будет отремонтирован "до конца года", - отметил политик.

"Разъяренным львовянам, которые из-за перекрытия улицы Бандеры стоят в еще более длинных пробках, Садовый обещает, что, в принципе, невыполнимо", - добавил он. Синютка сообщил факты, свидетельствующие о нереалистичности подобных обещаний. "Перекрытый участок" улицы Бандеры - это 650 метров с 1.05 км, которые планируется реконструировать. Стоимость всего проекта, это 209 млн грн, следовательно, две трети, это более 130 млн грн. Но в бюджете города этих средств нет, потому что в сентябре - по представлению мэрии - городской совет оставил на реализацию реконструкции улицы Бандеры 22 млн грн (из 112 млн грн, которые записаны в бюджете) ", - сообщил он.

Синютка отмечает, что непонятно как в таких условиях планируется завершить реконструкцию этого участка. Тем более, что в договоре подряда сроком исполнения указано июнь 2021 года, - резюмирует Олег Синютка.

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