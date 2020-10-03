На фронте россияне ведут огонь из гранатометов. 2 октября - у Авдеевки, 3 октября - рядом с Марьинкой
Об этом со ссылкой на пресс-службу Объединенных сил передает Еспресо.TV.
"За прошедшие сутки, 2 октября, в районах ответственности украинских бригад было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Так, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Авдеевка. Кроме того, дважды в течение суток враг применил стрелковое оружие поблизости от Водяного", - отмечается в сообщении.
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Согласно официальным данным, боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов с украинской стороны не было.
"С начала текущих суток, 3 октября, неприцельными выстрелами враг провоцировал наших воинов вблизи Марьинки. На этом участке зафиксировано два выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали", - добавляют в штабе ООС.
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В других районах вдоль линии соприкосновения наблюдается тишина.
- Напомним, с 27 июля на фронте действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня".
- С тех пор обстрелы со стороны россиян украинское командование называет "провокационными", то есть такими, на которые в основном нет нужды отвечать.
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