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Espreso.tvОбществоНа фронте россияне ведут огонь из гранатометов. 2 октября - у Авдеевки, 3 октября - рядом с Марьинкой

На фронте россияне ведут огонь из гранатометов. 2 октября - у Авдеевки, 3 октября - рядом с Марьинкой

иллюстративное
фото: novynarnia.com
В пятницу, 2 октября 2020 года, и в субботу, 3 октября, на линии фронта выявлены нарушения режима прекращения огня со стороны России

Об этом со ссылкой на пресс-службу Объединенных сил передает Еспресо.TV.

"За прошедшие сутки, 2 октября, в районах ответственности украинских бригад было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Так, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Авдеевка. Кроме того, дважды в течение суток враг применил стрелковое оружие поблизости от Водяного", - отмечается в сообщении.

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Согласно официальным данным, боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов с украинской стороны не было.

"С начала текущих суток, 3 октября, неприцельными выстрелами враг провоцировал наших воинов вблизи Марьинки. На этом участке зафиксировано два выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали", - добавляют в штабе ООС.

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В других районах вдоль линии соприкосновения наблюдается тишина.

  • Напомним, с 27 июля на фронте действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня".
  • С тех пор обстрелы со стороны россиян украинское командование называет "провокационными", то есть такими, на которые в основном нет нужды отвечать.

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