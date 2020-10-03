На Бойковщине сгорела старинная церковь

3 октября, 2020, 09:43

В селе Новошин, расположенном в горной части Долинского района Ивано-Франковской области, вечером в пятницу, 2 октября 2020 года, сгорела церковь, построенная в 1850 году

Церковь святого Василия Великого является памятником архитектуры местного значения, рассказывает со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области Еспресо.TV.

Здание церкви деревянное, размером в плане 17 на 9 метров. На момент прибытия первого подразделения пожарных огнем были полностью охвачены интерьер и крыша храма.

В 21:00 пожар был локализован. К тушению были привлечены семь единиц техники и 32 человека личного состава.

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