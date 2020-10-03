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Espreso.tvМирЛукашенко больше не представляет интересы своего народа и страны, - МИД Германии

Лукашенко больше не представляет интересы своего народа и страны, - МИД Германии


фото: president.gov.by
Министерство иностранных дел Германии заявило, что не считает Александра Лукашенко представителем интересов государства Беларусь и ее народа

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ФРГ, сообщает Укринформ .

В Берлине обратили внимание, что факт отзыва руководством Беларуси аккредитации иностранных СМИ в стране после нескольких недель нарушений прав человека и преследований журналистов, означает еще одно откровенное ущемление свободы прессы и свободы выражения мнений.

"С нашей точки зрения, этот тревожный шаг снова показывает, что господин Лукашенко, очевидно, больше не представляет интересы своего народа и своей страны", - говорится в заявлении.

По мнению МИД ФРГ это касается угрозы уменьшения дипломатического присутствия некоторых иностранных представительств.

"Тот, кто ведет себя таким образом, хотел бы, чтобы его дальнейшие действия оставались не наблюденными", - подчеркнули в МИД.

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