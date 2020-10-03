Лучшему российскому боксеру дали три года за сексуальные домогательства

3 октября, 2020, 18:15

Бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева осудили на три года условно за сексуальные домогательства и избиение женщины

Об этом сообщает TMZ Sports .

Сергей Ковалев признал себя виновным в деле о сексуальном домогательстве.

Россиянин на открытии боксерского зала в Калифорнии познакомился с моделью Джейми Фронтц, которую склонял к интимным отношениям. Когда она ему отказала из-за чрезмерной агрессивности боксера, тот избил ее и еще и ударил ногой собаку. Женщина получила сотрясение мозга, у нее был сломан нос и остались раны на лице.

Суд вынес вердикт в виде условного срока для россиянина на три года. Также он должен заплатить штраф $ 650 тыс. Ковалев уже выплатил женщине $ 250 тыс. еще до решения суда. Боксер, который живет в США, также должен пройти программу управления гневом.

Сергей Ковалев является экс-чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,9 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, 18 января 2019 года Ковалева обвинили в избиении женщины.

21 января американская модель Джейми Фронтц заявила, что после избиения Сергеем Ковалевым, она перенесла четыре операции .

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