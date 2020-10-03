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Espreso.tvОбществоКлимкин жалеет, что Украина не разорвала с Россией дипломатические отношения

Климкин жалеет, что Украина не разорвала с Россией дипломатические отношения


фото: radiosvoboda.org
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин выразил сожаление, что Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией

Об этом Климкин заявил в интервью Радио Свобода .

По словам бывшего главы МИД, он жалеет, что Украина не разорвала дипломатические отношения с РФ после российской агрессии в 2014 году.

"Жалею. И много раз говорил об этом. Причем и публично. И этот вопрос обсуждался. На самом деле для чего были дипломатические отношения? Отчасти это было использовано в построении наших исков к России. Но главное - это была хотя бы минимальная поддержка и минимальная возможность помогать украинцам, которых даже во время войны в России больше, чем три миллиона. Сейчас их количество несколько снижается. Но тем не менее - все равно плюс-минус 3 миллиона. Так как мы помогали политическим заключенным, которые там, и в принципе наши консульства и посольства ", - сказал Климкин.

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