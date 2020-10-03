Главари ОРДО отказались от "ковид"-каникул для школьников до 25 октября

3 октября, 2020, 14:29

"Министерство образования" террористической группировки "ДНР" удалило со своего сайта "приказы" о школьных каникулах и переходе техникумов на дистанционный режим работы из-за COVID-19. И сразу после того сайт "Минобразования ДНР" стал недоступным

Об этом 3 жовтян 2020 передали Новости Донбасса, передает Еспресо.TV .

В "приказах" за 2 октября отмечалось, что в школах вводятся "длинные каникулы" с 5 по 25 октября включительно, а в учебных заведениях среднего профессионального образования вводится дистанционное обучение с 5 по 18 октября.

Затем в "Минобразовании" заявили, что "приказы", которые подписал "министр" Кушаков, разместили на сайте "ошибочно".

По состоянию на 2 октября "ДНР" признавало 3670 случаев COVID-19. Из них излечилось - 2123 человека, летальных случаев - 210.

Официальных данных украинских властей о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.

В пятницу, 2 октября, группировка "ЛНР" на две недели закрыло школы.

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