Главари ОРДО отказались от "ковид"-каникул для школьников до 25 октября
Об этом 3 жовтян 2020 передали Новости Донбасса, передает Еспресо.TV .
В "приказах" за 2 октября отмечалось, что в школах вводятся "длинные каникулы" с 5 по 25 октября включительно, а в учебных заведениях среднего профессионального образования вводится дистанционное обучение с 5 по 18 октября.
Затем в "Минобразовании" заявили, что "приказы", которые подписал "министр" Кушаков, разместили на сайте "ошибочно".
По состоянию на 2 октября "ДНР" признавало 3670 случаев COVID-19. Из них излечилось - 2123 человека, летальных случаев - 210.
Официальных данных украинских властей о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.
- В пятницу, 2 октября, группировка "ЛНР" на две недели закрыло школы.
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