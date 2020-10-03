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Espreso.tvОбществоФракция Порошенко лучше всех ходила на работу в сентябре - КИУ

Фракция Порошенко лучше всех ходила на работу в сентябре - КИУ

Комитет избирателей Украины проанализировал посещаемость фракциями и народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады в сентябре

Результаты КИУ обнародовал на странице в Facebook.

Самые высокие показатели посещаемости среди фракций ВР у депутатов "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях Совета было зарегистрировано 64% депутатов фракции.

Низкие результаты у группы "Доверие" и депутатов "Слуги народа" - в среднем росещаемость составила 59%.

У депутатов "Голоса" показатели посещаемости на уровне 54%, "Оппозиционный платформы "За жизнь" - 46%, ВО "Батькивщина" - 43%, группы "За будущее" - 40%.

По данным КИУ, в среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано только 235 народных депутатов, что является рекордно низкими показателями. Как правило, количество депутатов, которые посещают заседания ВР IX созыва, является большим и составляет более 300 депутатов. Так, на протяжении работы 2-й сессии Верховной Рады (сентябрь - январь) в среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 348 народных депутатов из 423. После начала пандемии (март - апрель) на пленарных заседаниях было зарегистрировано в среднем 328 народных депутатов.

По словам главы КИУ Алексея Кошеля, "на низкую посещаемость депутатов повлияло не только обострение пандемии коронавируса, но и начало местных выборов. В результате часть политиков - с избирательными турами по регионам, а не в сессионном зале парламента. Это  традиционная проблема для Украины, когда в результате выборов работа парламента фактически парализуется".

Всего в сентябре было проведено десять пленарных заседаний Верховной Рады.

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