3 октября на фронте: оккупанты 1 раз нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Авдеевка. На остальной территории проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.
Военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидируют пожары на Луганщине. Сейчас продолжается ликвидация локализованных очагов пожаров вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Старый Айдар и Станица Луганская.
Для ликвидации последствий пожаров в командовании Объединенных сил создан Оперативный штаб, в который вошли представители как Вооруженных Сил Украины, так и других составляющих сил обороны. Здесь сразу же определили проблемные участки, которые прежде всего нуждаются в помощи. Уже сегодня военные работают в населенном пункте Вороново, где вследствие пожаров разрушены дома, повреждены водопровод, электросети, газопровод и объекты инфраструктуры.
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