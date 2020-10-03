30 лет назад произошло объединение Германии

3 октября, 2020, 13:10

3 октября 1990 года после 41 года разделения Восточная и Западная Германии объединились в единое государство

Формально воссоединение состоялось в сентябре после ратификации соответствующего договора парламентами ФРГ и ГДР, и официальные торжества были запланированы на декабрь, но из-за серьезных экономических проблем в ГДР это событие было перенесено на два месяца раньше, рассказывает Эспрессо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM.

12 сентября 1990 года в Москве ФРГ, ГДР, СССР, США, Великобритания, Франция подписали Договор об окончательном урегулировании вопроса Германии, который содержал решения по всему комплексу вопросов объединения Германии. В Европе не создавалось новое государство, а расширялась федеративная Республика Германия, которая существовала с 1949 года, ее внешние границы были провозглашены окончательными, что было закреплено в соответствующих документах, подписанных ФРГ с Польшей и Чехией; Германия обязалась не выдвигать никаких территориальных претензий к другим государствам, отказывалась от производства, владения, распространения ядерного, химического и биологического оружия.

Торжественное вхождение новых земель в ФРГ состоялось 3 октября 1990 года - объединенная Германия получила полный суверенитет не только во внутренних, но и в международных делах вследствие отказа четырех государств от своих прав и ответственности в отношении Берлина и Германии в целом, от четырехсторонних соглашений по итогам второй мировой войны, что окончательно ликвидировало ялтинско-потсдамскую систему международных отношений и привело в конце концов к развалу Советского Союза и окончанию Холодной войны, которая началась в конце 1940-х годов с фултонской речи Уинстона Черчилля и "доктрины Трумэна".

2 декабря 1990 года на первых после 1945 года всеобщих выборах Бундестага явное преимущество получила правительственная коалиция ХДС/ХСС и Свободная демократическая партия (СвДП), а 17 января следующего года Гельмут Коль стал Федеральным канцлером объединенной Германии.

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