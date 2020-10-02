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Espreso.tvСпортЗдесь всегда сложно, - тренер "Шахтера" о жеребьевке Лиги чемпионов

Здесь всегда сложно, - тренер "Шахтера" о жеребьевке Лиги чемпионов


фото: shakhtar.com
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру убежден, что "горняки" должны хорошо подготовиться к матчам группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт " Шахтера ".

Португальский специалист считает, что в ЛЧ всегда сложные соперники.

"Это Лига чемпионов, здесь всегда сложно. Три большие команды с европейской топ-5. Германия, Испания, Италия - три больших чемпионата. Мы знаем, какие трудности нас ждут, и должны дойти нашего лучшего уровня, чтобы выйти из группы. Я верю своим футболистам, доверяю им. верю в наш клуб, наш путь, наш тренировочный процесс и нашу идею игры. Это нормально: ни одна из команд в такой ситуации не будет чувствовать себя комфортно, каждой все матчи будут даваться очень тяжело ", - сказал Луиш Каштру.

По итогам жеребьевки "Шахтер" попал в группу B, где сыграет против мадридского "Реала", миланского "Интера" и немецкой "Боруссией". Первый тур ЛЧ будет сыгран 20 и 21 октября.

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