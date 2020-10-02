Здесь всегда сложно, - тренер "Шахтера" о жеребьевке Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт " Шахтера ".
Португальский специалист считает, что в ЛЧ всегда сложные соперники.
"Это Лига чемпионов, здесь всегда сложно. Три большие команды с европейской топ-5. Германия, Испания, Италия - три больших чемпионата. Мы знаем, какие трудности нас ждут, и должны дойти нашего лучшего уровня, чтобы выйти из группы. Я верю своим футболистам, доверяю им. верю в наш клуб, наш путь, наш тренировочный процесс и нашу идею игры. Это нормально: ни одна из команд в такой ситуации не будет чувствовать себя комфортно, каждой все матчи будут даваться очень тяжело ", - сказал Луиш Каштру.
По итогам жеребьевки "Шахтер" попал в группу B, где сыграет против мадридского "Реала", миланского "Интера" и немецкой "Боруссией". Первый тур ЛЧ будет сыгран 20 и 21 октября.
- 1 октября в швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21.
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