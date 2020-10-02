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Espreso.tvОбществоВспышка коронавируса: в ВСУ за сутки выявили 76 новых случаев

Вспышка коронавируса: в ВСУ за сутки выявили 76 новых случаев


фото: reuters
В украинской армии COVID-19 болеют 711 человек. За последние сутки обнаружили 76 новых случаев

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"По состоянию на 10:00 2 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 711 человек. Всего за время пандемии выздоровел - 2 331 человек, летальных исходов - 10. В изоляции (в том числе самоизоляции) находится 652 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 54 человека", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 76 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 15 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 6 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинской клинический центр Центрального региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 61 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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