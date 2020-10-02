Впервые за время пандемии COVID-19: в Украине за сутки обнаружили 4633 новых случая
2 октября, 2020, 09:02
По состоянию на утро пятницы, 2 октября, в Украине выявлено 4633 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
За сутки выявлено 4633 новых случая. Это самый высокий показатель за весь период пандемии коронавируса в Украине.
Умерло за сутки 68 человек.
2 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 217 661 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 4261 летальный, 96591 пациент выздоровел. Всего проведено 2337942 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2193 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 6452 случая;
Волынская область - 8325 случаев;
Днепропетровская область - 6422 случая;
Донецкая область - 3650 случаев;
Житомирская область - 6265 случаев;
Закарпатская область - 10 004 случая;
Запорожская область - 4284 случая;
Ивано-Франковская область - 13 968 случаев;
Кировоградская область - 1141 случай;
г. Киев - 23602 случаи;
Киевская область - 9428 случаев;
Львовская область - 20 826 случаев;
Луганская область - 1140 случаев;
Николаевская область - 3369 случаев;
Одесская область - 14 069 случаев;
Полтавская область - 2512 случаев;
Ровенская область - 12 770 случаев;
Сумская область - 4677 случаев;
Тернопольская область - 13 996 случаев;
Харьковская область - 19 588 случаев;
Херсонская область - 1250 случаев;
Хмельницкая область - 6432 случая;
Черновицкая область - 14 787 случаев;
Черкасская область - 4295 случаев;
Черниговская область - 4409 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 октября до Центра поступило 4856 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 284 500 сообщений о подозрении на COVID-19.
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