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Espreso.tvОбществоВо дворе ВАКС прогремел взрыв, суд назвал это "вмешательством в правосудие"

Во дворе ВАКС прогремел взрыв, суд назвал это "вмешательством в правосудие"


фото: facebook.com/HACCUkraine
В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда взорвался неизвестный предмет

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу пр. Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания", - говорится в сообщении.

ВАКС обратился в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору Ирины Венедиктовой с просьбой о принятии мер реагирования.

"Это событие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленного на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

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