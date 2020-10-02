Во дворе ВАКС прогремел взрыв, суд назвал это "вмешательством в правосудие"

2 октября, 2020, 16:07

В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда взорвался неизвестный предмет

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу пр. Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания", - говорится в сообщении.

ВАКС обратился в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору Ирины Венедиктовой с просьбой о принятии мер реагирования.

"Это событие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленного на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей", - говорится в сообщении.