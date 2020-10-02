Великобритания обновила санкции за строительство Керченского моста
О соответствующем решении сообщило министерство финансов, пишет ЕП.
В санкционный список внесли Александра Ганова, генерального директора "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющего железнодорожное сообщение между Россией и незаконно аннексированным Крымом, и Леонида Риженькина, заместителя генерального директора ООО "Стройгазмонтаж", который с 2015 года занимался строительством моста.
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Под санкции попали также "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", "Крымская железная дорога" и "Крымская первая страховая компания".
Активы будут заморожены в юрисдикции Великобритании.
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