Великобритания обновила санкции за строительство Керченского моста

2 октября, 2020, 19:04

Великобритания на следующий день после Евросоюза расширила санкции против лиц и компаний, связанных со строительством Керченского моста

О соответствующем решении сообщило министерство финансов, пишет ЕП.

В санкционный список внесли Александра Ганова, генерального директора "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющего железнодорожное сообщение между Россией и незаконно аннексированным Крымом, и Леонида Риженькина, заместителя генерального директора ООО "Стройгазмонтаж", который с 2015 года занимался строительством моста.

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Под санкции попали также "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", "Крымская железная дорога" и "Крымская первая страховая компания".

Активы будут заморожены в юрисдикции Великобритании.