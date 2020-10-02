В Николаеве от "Слуги народа" выдвигается внесенный в "Миротворц" герой телепередачи на "Новороссия ТВ"

2 октября, 2020, 10:26

В Николаеве на выборы в горсовет по списку "Слуги народа" идет герой пропагандистских роликов на "Новороссия ТВ" Егор Клецов

Об этом сообщил политолог Роман Пелех в Facebook, позже информацию распространил политолог Тарас Березовец.

Клецов - внесен в " Миротворца " как "пособие террористов и российских оккупантов, антиукраинский пропагандист и провокатор".

"Участие в информационных спецоперациях российского агрессора, а также пособничество стране-агрессору, что проявляется в действиях направленных на дискредитацию государственных институтов Украины. В январе 2015 году приступил к проведению митингов, направленных на срыв мобилизации в ВС Украины. Основные подставные мотивы, раскручивают российской пропагандой в Украине: "мир любой ценой", "Украина должна сложить оружие и договариваться с Россией", - говорится на "Миротворцы".

На сайте отмечают, что он планировал возникновения драк с политическими противниками в ходе акций.

"Требовал от МВД и лично от Арсена Авакова закрытия сайта" Миротворец ", обвинял должностных лиц МВД в пособничестве убийствам. Имеет друзей среди боевиков НПФ ДНР, совместно с Татьяной Монтян и Владимиром Рубаном участвовал в телемосте с руководством министерств ДНР, где пропагандировал идеи" мира любой ценой "; также пропагандировал выступления" Батальоны братства ", - говорится в" Миротворце ".

Политолог Ярослав Божко поделился скриншотами, где Клецов публично призывал к срыву мобилизации и отрицал причастность Путина к - цитата - "братоубийственной войны":

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