В Киеве задержали мужчину, который ранил полицейского выстрелом в ногу
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.
Происшествие случилось около 15:00 в одном из домов на ул. Григоренко, где правоохранители должны были проводить обыск у фигуранта расследования по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
"Мужчина открыл дверь квартиры, а когда полицейские представились, выстрелил в одного из них. После этого правонарушитель закрылся в доме. 28-летний сотрудник киберполиции с огнестрельным ранением ноги госпитализирован", - рассказал и.о. начальника киевской милиции Виктор Нечитайло.
Для задержания злоумышленника была введена специальная полицейская операция и привлечено подразделение КОРД, спецназовцы которого и задержали стрелка.
Злоумышленником оказался 25-летний киевлянин, у которого изъяли пистолет, предварительно - травматического действия.
По данным полиции, задержанный на сайте предлагал организацию интернет-бизнеса "под ключ": клиенты платили взносы от 27 до 60 тыс. грн, но после получения денег человек исчезал, а взятые на себя обязательства не выполнял. По предварительным подсчетам, от мошеннических действий пострадали более 200 человек, а сумма ущерба составила более 8 млн грн.
По факту ранения полицейского начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, за эти действия злоумышленнику грозит до 5 лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок.
В Киеве бойцы КОРДа задержали злоумышленника, стрелявшего в сотрудника полиции с огнестрельным ранением ноги милиционера ...Опубликовано Полиция Киева Пятница, 2 октября 2020 г.
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