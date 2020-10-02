В Киеве задержали мужчину, который ранил полицейского выстрелом в ногу

2 октября, 2020, 22:14

В пятницу, 2 октября, в Киеве спецподразделение КОРД задержало стрелявшего в полицейского

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Происшествие случилось около 15:00 в одном из домов на ул. Григоренко, где правоохранители должны были проводить обыск у фигуранта расследования по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

"Мужчина открыл дверь квартиры, а когда полицейские представились, выстрелил в одного из них. После этого правонарушитель закрылся в доме. 28-летний сотрудник киберполиции с огнестрельным ранением ноги госпитализирован", - рассказал и.о. начальника киевской милиции Виктор Нечитайло.

Для задержания злоумышленника была введена специальная полицейская операция и привлечено подразделение КОРД, спецназовцы которого и задержали стрелка.

Злоумышленником оказался 25-летний киевлянин, у которого изъяли пистолет, предварительно - травматического действия.

По данным полиции, задержанный на сайте предлагал организацию интернет-бизнеса "под ключ": клиенты платили взносы от 27 до 60 тыс. грн, но после получения денег человек исчезал, а взятые на себя обязательства не выполнял. По предварительным подсчетам, от мошеннических действий пострадали более 200 человек, а сумма ущерба составила более 8 млн грн.



По факту ранения полицейского начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, за эти действия злоумышленнику грозит до 5 лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок.

В Киеве бойцы КОРДа задержали злоумышленника, стрелявшего в сотрудника полиции с огнестрельным ранением ноги милиционера ... Опубликовано Полиция Киева Пятница, 2 октября 2020 г.

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