В Киеве открыли памятник Махатме Ганди
2 октября, 2020, 10:55
В Киеве открыли бронзовый памятник Махатме Ганди по случаю 150-летия со дня его рождения
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Памятник открыли в киевском ботаническом саду имени Фомина возле станции метро "Университет". Пространство вокруг памятника назван "Оазис мира" в честь философии Махатмы Ганди.
Монумент открыли заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам цифрового развития Дмитрий Сеник, посол Индии в Украине Партха Сатпатхи, ректор КНУ им. Тараса Шевченко Леонид Губерский.
В мероприятии принял участие известный поэт и Герой Украины Дмитрий Павлычко.
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