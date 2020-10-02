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Espreso.tvОбществоВ Киеве открыли памятник Махатме Ганди

В Киеве открыли памятник Махатме Ганди

В Киеве открыли бронзовый памятник Махатме Ганди по случаю 150-летия со дня его рождения

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Памятник открыли в киевском ботаническом саду имени Фомина возле станции метро "Университет". Пространство вокруг памятника назван "Оазис мира" в честь философии Махатмы Ганди.

Монумент открыли заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам цифрового развития Дмитрий Сеник, посол Индии в Украине Партха Сатпатхи, ректор КНУ им. Тараса Шевченко Леонид Губерский.

В мероприятии принял участие известный поэт и Герой Украины Дмитрий Павлычко.

 

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