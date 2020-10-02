В Чернигове неизвестные в масках напали на пассажирский автобус
2 октября, 2020, 17:00
В Чернигове ночью неизвестные в масках повредили лобовое и боковое стекло пассажирского рейсового автобуса
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
"2 октября около часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Громадской в Чернигове неизвестные в масках повредили лобовое и боковое стекло пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель автобуса написал заявление и дал объяснения.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Фото: cn.npu.gov.ua
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