В Чернигове неизвестные в масках напали на пассажирский автобус

2 октября, 2020, 17:00

В Чернигове ночью неизвестные в масках повредили лобовое и боковое стекло пассажирского рейсового автобуса

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"2 октября около часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Громадской в Чернигове неизвестные в масках повредили лобовое и боковое стекло пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автобуса написал заявление и дал объяснения.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Фото: cn.npu.gov.ua

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