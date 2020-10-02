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Espreso.tvКриминалВ Чернигове неизвестные в масках напали на пассажирский автобус

В Чернигове неизвестные в масках напали на пассажирский автобус


фото: cn.npu.gov.ua
В Чернигове ночью неизвестные в масках повредили лобовое и боковое стекло пассажирского рейсового автобуса

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"2 октября около часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Громадской в Чернигове неизвестные в масках повредили лобовое и боковое стекло пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автобуса написал заявление и дал объяснения.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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Фото: cn.npu.gov.ua

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