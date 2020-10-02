В аптеках Украины появилась вакцина против гриппа, - МЗ

2 октября, 2020, 16:40

В аптеки поступила первая партия вакцины от гриппа "Джис Флю" корейского производства

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

"Первая партия (30 360 доз) трехвалентной вакцины "Джис Флю "(Южная Корея) прошла лабораторный контроль и отныне доступна в продаже", - говорится в сообщении.

Также уже завезены 45 тыс. доз трехвалентной вакцины "Инфлювак" (Нидерланды), которая поступит в аптеки после лабораторного контроля.

Четырехвалентная вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франция) будет в продаже ориентировочно через две недели.

"Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этом эпидсезоне, четырехвалентная - от четырех", - говорится в сообщении.