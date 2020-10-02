В аптеках Украины появилась вакцина против гриппа, - МЗ
Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.
"Первая партия (30 360 доз) трехвалентной вакцины "Джис Флю "(Южная Корея) прошла лабораторный контроль и отныне доступна в продаже", - говорится в сообщении.
Также уже завезены 45 тыс. доз трехвалентной вакцины "Инфлювак" (Нидерланды), которая поступит в аптеки после лабораторного контроля.
Четырехвалентная вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франция) будет в продаже ориентировочно через две недели.
"Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этом эпидсезоне, четырехвалентная - от четырех", - говорится в сообщении.
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