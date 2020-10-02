Умер руководитель канцелярии Путина
2 октября, 2020, 07:17
Умер руководитель канцелярии президента России Владимира Путина Александр Голублев
Обращение Путина к детям покойного обнародовано пресс-службой президента России.
"Уважаемые Олег Александрович и Артем Александрович, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего отца - Александра Голублева", - говорится в обращении.
Причины смерти Голублева в Кремле не назвали. Голублев руководил канцелярией Путина с апреля 2014 года.
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