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Espreso.tvМирУмер руководитель канцелярии Путина

Умер руководитель канцелярии Путина

Умер руководитель канцелярии президента России Владимира Путина Александр Голублев

Обращение Путина к детям покойного обнародовано пресс-службой президента России.

"Уважаемые Олег Александрович и Артем Александрович, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего отца - Александра Голублева", - говорится в обращении.

Причины смерти Голублева в Кремле не назвали. Голублев руководил канцелярией Путина с апреля 2014 года.

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