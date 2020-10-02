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Espreso.tvОбществоУ Лукашенко отреагировали на отказ официального Киева титровать его президентом. Предлагают считать столицей село Борщи

У Лукашенко отреагировали на отказ официального Киева титровать его президентом. Предлагают считать столицей село Борщи


фото: belta
Пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко предложила считать столицей Украины село Борщи Подольского района Одесской области

Такое заявление сделала пресс-служба Александра Лукашенко "Пул первого" в Telegram.

"Пул Первого предлагает считать официальной столицей Украины поселок Борщи ... Это прекрасная формулировка для медиа, для заголовков, для сообщений в Facebook", - заявили на неофициальном канале Лукашенко.

Напомним, министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что Украина официально обращаться к Лукашенко, без указания его должность . В то же время, в Раде требуют титровать того "диктатором".

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