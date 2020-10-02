 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТребовал $1 млн СБУ задержала жителя Запорожской области, который "заминировал" все электростанции страны

Требовал $1 млн СБУ задержала жителя Запорожской области, который "заминировал" все электростанции страны


фото: Слово і Діло
Оперативники Службы безопасности задержали жителя Запорожской области, который сообщил о заминировании всех электростанций в Украине, и угрожал их взорвать, если не получит $1 млн

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства, передает Укринформ.

"Неизвестный требовал миллион долларов США, чтобы не произошли взрывы. Оперативники СБУ немедленно начали срочные меры по установлению минера и быстро его вычислили", - отметили в спецслужбе.

Читайте также: Полиции сообщили о заминировании всех электростанций Украины, информация о Кременчуге не подтвердилась

Телефонным террористом оказался 46-летний житель города Васильевка. Он не объяснил свой поступок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 октября, 2020 пятница

больше новостей

2 октября, 2020 пятница

1 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать