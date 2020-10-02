Требовал $1 млн СБУ задержала жителя Запорожской области, который "заминировал" все электростанции страны
2 октября, 2020, 18:19
Оперативники Службы безопасности задержали жителя Запорожской области, который сообщил о заминировании всех электростанций в Украине, и угрожал их взорвать, если не получит $1 млн
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства, передает Укринформ.
"Неизвестный требовал миллион долларов США, чтобы не произошли взрывы. Оперативники СБУ немедленно начали срочные меры по установлению минера и быстро его вычислили", - отметили в спецслужбе.
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Телефонным террористом оказался 46-летний житель города Васильевка. Он не объяснил свой поступок.
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