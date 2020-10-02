Трамп "не выведен из строя", - Белый дом о ходе COVID-19

2 октября, 2020, 22:26

У президента США Дональда Трампа "легкие симптомы" COVID-19

Об этом сообщает Reuters.

"Трамп чувствует слабые симптомы, но будет продолжать работать после положительного теста на коронавирус", - заявил руководитель аппарата Марк Медоуз.

Он заявил, что президент демонстрирует легкие симптомы. Больше деталей о его состоянии не сообщается.

"Президент не выведен из строя. Он действительно работает из резиденции", - сказал Медоуз.

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его жены Мелании обнаружили коронавирус.