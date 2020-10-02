Трамп "не выведен из строя", - Белый дом о ходе COVID-19
2 октября, 2020, 22:26
У президента США Дональда Трампа "легкие симптомы" COVID-19
Об этом сообщает Reuters.
"Трамп чувствует слабые симптомы, но будет продолжать работать после положительного теста на коронавирус", - заявил руководитель аппарата Марк Медоуз.
Он заявил, что президент демонстрирует легкие симптомы. Больше деталей о его состоянии не сообщается.
"Президент не выведен из строя. Он действительно работает из резиденции", - сказал Медоуз.
- 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его жены Мелании обнаружили коронавирус.
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