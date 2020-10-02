Тепло и ветрено: синоптик Наталья Диденко о погоде на выходных

2 октября, 2020, 18:02

На выходных температура воздуха в Украине прогреется от +19°C до +24°C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Первый октябрьский уик-энд в Украине будет теплым. Температура воздуха повысится и в течение дня будет достигать +19°C...+24°C", - отметила синоптик.

Осадки вероятные только ближайшей ночью на Левобережье, завтра, 3 октября, днем небольшие дожди пройдут вдоль линии от Сумщины до Запорожья.

В воскресенье, 4 октября, небольшие локальные дожди могут прийти в западные области, однако большая часть Украины будет без дождя.

Ветер остается юго-восточного направления, в воскресенье на Западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях усилится до штормовых порывов.

В Киеве выходные - без существенных осадков, однако сыро и тепло. Температура воздуха повысится в столице до +20°C...+22°C.

В воскресенье в Киеве усилится порывистый ветер.

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