Тепло и ветрено: синоптик Наталья Диденко о погоде на выходных
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Первый октябрьский уик-энд в Украине будет теплым. Температура воздуха повысится и в течение дня будет достигать +19°C...+24°C", - отметила синоптик.
Осадки вероятные только ближайшей ночью на Левобережье, завтра, 3 октября, днем небольшие дожди пройдут вдоль линии от Сумщины до Запорожья.
В воскресенье, 4 октября, небольшие локальные дожди могут прийти в западные области, однако большая часть Украины будет без дождя.
Ветер остается юго-восточного направления, в воскресенье на Западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях усилится до штормовых порывов.
В Киеве выходные - без существенных осадков, однако сыро и тепло. Температура воздуха повысится в столице до +20°C...+22°C.
В воскресенье в Киеве усилится порывистый ветер.
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