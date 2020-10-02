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Espreso.tvОбществоРоссийские оккупанты дважды обстреляли Авдеевку из гранатометов

Российские оккупанты дважды обстреляли Авдеевку из гранатометов


фото: РБК-Україна
1 октября российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, с автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета - неподалеку Орехово.

С начала текущих суток, 2 октября, вооруженные формирования оккупантов два раза нарушили режим прекращения огня. Оба факты зафиксированы вблизи Авдеевки. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

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