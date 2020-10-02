Российские оккупанты дважды обстреляли Авдеевку из гранатометов
2 октября, 2020, 08:06
1 октября российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Так, с автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета - неподалеку Орехово.
С начала текущих суток, 2 октября, вооруженные формирования оккупантов два раза нарушили режим прекращения огня. Оба факты зафиксированы вблизи Авдеевки. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.
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