Россия перебросила в ОРДЛО 3,5 тыс. тонн горючего и пять вагонов с боеприпасами, - разведка

2 октября, 2020, 15:50

По информации разведки РФ продолжает поставлять на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей топливо и боеприпасы, а также из России прибывают наемники для комплектования личным составом соединений и частей боевиков

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. За последнюю декаду сентября с.г. через неконтролируемые Украины участка границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезены железнодорожным транспортом около 3,5 тыс. тонн горючего, пять вагонов с боеприпасами, в т.ч. в артиллерийских систем", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что для комплектования личным составом соединений и частей оккупационных войск продолжают прибывать наемники-граждане РФ, проходящие подготовку в учебных лагерях Южного военного округа ВС России.

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