Россия перебросила в ОРДЛО 3,5 тыс. тонн горючего и пять вагонов с боеприпасами, - разведка
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. За последнюю декаду сентября с.г. через неконтролируемые Украины участка границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезены железнодорожным транспортом около 3,5 тыс. тонн горючего, пять вагонов с боеприпасами, в т.ч. в артиллерийских систем", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что для комплектования личным составом соединений и частей оккупационных войск продолжают прибывать наемники-граждане РФ, проходящие подготовку в учебных лагерях Южного военного округа ВС России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры