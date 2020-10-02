"Из-за фактов нарушения трудового контракта" Фонд госимущества уволил руководителя Объединенной горно-химической компании

2 октября, 2020, 15:01

Фонд Государственного имущества Украины (ФГИУ) уволил временно исполняющего обязанности председателя правления Объединенной горно-химической компании (ОГХК) Питера Дэвиса в связи с установленными фактами нарушения трудового договора

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Согласно сообщению, Фонд освободил Дэвиса на основании полученных фактов нарушения им условий трудового контракта, освещенных в том числе в многочисленных обращениях народных депутатов Украины, Службы безопасности Украины и членов правления ОГХК относительно возможного ущерба имущественным интересам государства.

Так, по информации ФГИУ, в сентябре 2020 года Дэвис единолично принял решение возобновить продажу Вольногорского горно-металлургического комбината, входящего в структуру ОГХК, компаниям, подконтрольным ее менеджменту, отстраненному в начале текущего года из-за неэффективного управления и коррупции.

"Одновременно с этим Дэвис приказал остановить отгрузку продукции компаниям, являющимся добросовестными опытными участниками рынка, которые сотрудничают с ОГХК на условиях предоплаты по более высоким ценам, до выгрузки загруженных контейнеров. Указанные участники рынка обеспечивают ежемесячную покупку продукции ОГХК на сумму несколько миллионов долларов США", - отметили в пресс-службе

При этом отмечается, что возражения членов правления ОГХК против такого решения Дэвисом приняты не были. Контрагенты, покупающие продукцию ОГХК через добросовестных участников рынка, обратились к Дэвису с требованием немедленного возобновления поставок, чтобы избежать остановки их заводов в Европе и Турции, однако обратной реакции не было.

На Вольногорском ГМК, несмотря утвержден штатное расписание, в руководство были включены лица из состава предыдущего менеджмента. При этом заместитель директора по реализации готовой продукции УГМК, назначенный новым правлением ОГХК, был фактически отстранен от процесса продаж, а на руководителя отдела сбыта оказывалось давление из-за попытки препятствовать выгрузке контейнеров, которые были предназначены для компаний, являющихся добросовестными участниками рынка.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась на ОГХК, Фонд государственного имущества Украины принял решение освободить П. Дэвиса от занимаемой должности. Выяснением всех обстоятельств деятельности П. Дэвиса будут заниматься правоохранительные органы во взаимодействии с Фондом государственного имущества", - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что ФГИУ, несмотря на попытки сорвать приватизацию ОГХК, обеспечит подготовку этого предприятия для привлечения компетентного инвестора через прозрачный приватизационный аукцион.

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