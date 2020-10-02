"В течение полугода": в СНБО назвали сроки постановки на учет украинских пользователей российской соцсети "ВКонтакте"

2 октября, 2020, 21:09

В СНБО сообщили, что стратегия кибербезопасности Украины и стратегия информационной безопасности будут утверждены в течение полугода

Об этом сообщили в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны Украины на запрос Общественного.

В СНБО сообщили, что в соответствии с утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины в течение полугода будет разработана новая Стратегия кибербезопасности Украины, а также стратегия информационной безопасности.

"Вопрос создания системы учета украинских пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" и, при необходимости, других соцсетей, находящихся под контролем государства-агрессора, будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий", - говорится в сообщении.

В СНБО также отметили, что доступ к российской соцсети "ВКонтакте" с территории Украины представляет реальную угрозу национальной безопасности, поэтому "требует усилий по нейтрализации".

"Российская соцсеть "ВКонтакте", которая находится под санкциями с 2017 года, является одним из информационно-психологических средств этой гибридной войны, поэтому пользование ее ресурсами и распространение соответствующего российского контента в информационном пространстве Украины расценивается как угроза национальной безопасности Украины, что требует нейтрализации" , - говорится в сообщении.

Напомним, недавно ВКонтакте заявила, что обошла блокировки в Украине и для украинских пользователей мобильного приложения теперь нет преград.

Сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пообещал взять на учет пользователей запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте" и проверять их на предмет распространения российского контента.

Российская соцсеть ВКонтакте отреагировала на заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о намерении ставить на учет пользователей соцсети, заявив, что выступает "категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей".

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