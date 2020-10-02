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Espreso.tvОбщество"В моей смерти прошу винить РФ": в Нижнем Новгороде оппозиционная журналистка сожгла себя перед зданием МВД

"В моей смерти прошу винить РФ": в Нижнем Новгороде оппозиционная журналистка сожгла себя перед зданием МВД


фото: arnapress
В Нижнем Новгороде в России главный редактор местного независимого издания Koza Press Ирина Славина совершила самоподжог, от ожогов она умерла

Об этом сообщили в штабе российского оппозиционера Алексея Навального.

"Журналистка Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде. К сожалению, она не выжила", - заявили в штабе.

За несколько минут до трагедии она написала в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Накануне к Ирине Славиной домой пришли силовики с обысками по делу Открытой России (организация в реестре "нежелательных", против участников открывают дела, - ред.) В интервью изданию журналистка рассказала, что силовики искали листовки и другие свидетельства ее причастности к движению.

"Они начали методично обшаривать мои шкафы, книжные полки. Но они были не очень тщательны. Их интересовали бухгалтерские документы Козы Пресс, чисто символически они прошлись по книгам, полистали альбомы. Забрали все цифровые носители, телефон не только мой, но и моего мужа, ноутбук ребенка, мой ноутбук - такой старый хлам с оторванным экраном", - рассказала Славина.

 

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