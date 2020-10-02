"Призываем не политизировать работу разведки": ОПГ отреагировал на заявление Меджлиса по возврату украинцев из Сирии

2 октября, 2020, 13:41

В Офисе президента призвали представителей Меджлиса крымскотатарского народа "не политизировать работу украинской разведки и дипломатов", и отметили, что ведется подготовка эвакуации украинцев из Сирии

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

"Очевидно, что вопрос о возвращении людей именно с той зоны конфликта нельзя сводить к простым медийным" эмоциональным образам о женщинах и детях ". Каждый из взрослых людей, находившихся в этом регионе на территориях, так или иначе контролируемых ИГИЛ, имеет определенную личную историю. Какую нужно досконально изучить. Кроме того, с целью эвакуации наших граждан из лагеря "Аль-Холл" специальные органы Украины проводят ряд практических мер, в частности негласных, по мониторингу ситуации безопасности и поиска действительно возможных путей эвакуации ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Меджлиса в связи с объективными обстоятельствами не могут быть подробно проинформированы о конкретики в той деятельности, которая осуществляется для возвращения в Украину, граждан из горячих точек, в том числе Сирии. Сейчас над этим работают дипломаты, специальные службы и разведка.

"Призываем представителей Меджлиса не политизировать работу украинской разведки, специальных служб и дипломатов. С другой стороны, все же ожидаем от Меджлиса конкретной работы в тех вопросах, которые входят непосредственно в его компетенции. В частности это касается и предложенного Президентом Владимиром Зеленским создания международной платформы для обсуждение вопроса деоккупации Крыма. Активного продвижения этой инициативы на любых мировых площадках, в частности медийных. Это действительно то направление, которое требует максимальной активности именно представителей Меджлиса ", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать возвращению украинском, которые, по его информации, уже полтора года ожидают эвакуации из лагеря для беженцев Аль-Холл в Сирии.

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