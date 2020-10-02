"Политклуб Виталия Портникова" в 19:20. Донбасс и Карабах: о войнах и их последствиях для Украины
Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности ситуацию на Востоке Украины, переговоры в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, отстранение Витольда Фокина и дальнейшие перспективы по урегулированию конфликта.
Во второй части программы участники эфира проанализируют, что происходит в Нагорном Карабахе, каков статус этого региона и можно ли сравнивать эту ситуацию с Крымом и Донбассом?
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Марина Бардина, народный депутат, фракция "Слуга народа";
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность";
- Сергей Рахманин, народный депутат, глава фракции "Голос";
- Сергей Шахов, народный депутат Украины, группа "Довира";
- Денис Казанский, представитель Донецкой обл. на переговорах ТКГ, журналист;
- Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ в "Украинском центре общественного развития";
- Владимир Горбач, политический эксперт;
- Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований.
Напоминаем, что в новом сезоне ток-шоу "Политклуб Виталия Портникова" изменило день и время выхода в эфир. Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "Политклуба" в Facebook.
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