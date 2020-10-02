"Политклуб Виталия Портникова" в 19:20. Донбасс и Карабах: о войнах и их последствиях для Украины

2 октября, 2020, 14:08

Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности ситуацию на Востоке Украины, переговоры в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, отстранение Витольда Фокина и дальнейшие перспективы по урегулированию конфликта.

Во второй части программы участники эфира проанализируют, что происходит в Нагорном Карабахе, каков статус этого региона и можно ли сравнивать эту ситуацию с Крымом и Донбассом?

К разговору присоединятся политики и эксперты:

Марина Бардина, народный депутат, фракция "Слуга народа";

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность";

Сергей Рахманин, народный депутат, глава фракции "Голос";

Сергей Шахов, народный депутат Украины, группа "Довира";

Денис Казанский, представитель Донецкой обл. на переговорах ТКГ, журналист;

Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ в "Украинском центре общественного развития";

Владимир Горбач, политический эксперт;

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований.

Напоминаем, что в новом сезоне ток-шоу "Политклуб Виталия Портникова" изменило день и время выхода в эфир. Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "Политклуба" в Facebook.