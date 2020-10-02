"Оставайтесь крепкими": Зеленский пожелал супругам Трампам скорого и полного выздоровления от COVID-19
2 октября, 2020, 20:46
Президент Владимир Зеленский пожелал президенту США Дональду Трампу и его жене Мелании Трамп скорейшего выздоровления
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Оставайтесь крепкими, желаю скорого и полного выздоровления", - отметил Зеленский.
# Covid19 is a huge challenge for the entire world. @RealDonaldTrump and @FLOTUS stay strong! Wishing you fast and full recovery!- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 2, 2020
- 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его жены Мелании обнаружили коронавирус.
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