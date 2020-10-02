"Оставайтесь крепкими": Зеленский пожелал супругам Трампам скорого и полного выздоровления от COVID-19

2 октября, 2020, 20:46

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Оставайтесь крепкими, желаю скорого и полного выздоровления", - отметил Зеленский.

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его жены Мелании обнаружили коронавирус.

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