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Espreso.tvМир"Оставайтесь крепкими": Зеленский пожелал супругам Трампам скорого и полного выздоровления от COVID-19

"Оставайтесь крепкими": Зеленский пожелал супругам Трампам скорого и полного выздоровления от COVID-19

Президент Владимир Зеленский пожелал президенту США Дональду Трампу и его жене Мелании Трамп скорейшего выздоровления

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Оставайтесь крепкими, желаю скорого и полного выздоровления", - отметил Зеленский.

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