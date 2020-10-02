"Опустошили счета россиян почти на 3 млн грн": полиция задержала группу украинских кибер-мошенников
Об этом пишет Экономическая правда.
"Киберполиция разоблачила мошеннический call-центр, работники которого опустошили счета граждан России почти 3 миллиона гривен", - пишет издание.
По информации киберполиции, операторы мошеннического call-центра выдавали себя за сотрудников банка.
"Они в телефонных разговорах с иностранными гражданами выпытывали конфиденциальную информацию, а дальше - выводили деньги с их счетов. Пострадавшим нанесен ущерб почти на 3 миллиона гривен", - цитирует издание пресс-службу киберполиции.
Отмечается, что схему разработали двое жителей Сум. Call-центр мошенников работал в центре города.
Во время обысков в помещении call-центра правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и "черновые" записи. Все это направили на экспертизы.
В издании отметили, что злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и устанавливают круг пострадавших.
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