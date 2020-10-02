"Опустошили счета россиян почти на 3 млн грн": полиция задержала группу украинских кибер-мошенников

2 октября, 2020, 17:50

Киберполиция задержала двух жителей Сум на организации мошеннического call-центра, работники которого выпытывали у граждан России конфиденциальную информацию и выводили деньги с их счетов

Об этом пишет Экономическая правда.

"Киберполиция разоблачила мошеннический call-центр, работники которого опустошили счета граждан России почти 3 миллиона гривен", - пишет издание.

По информации киберполиции, операторы мошеннического call-центра выдавали себя за сотрудников банка.

"Они в телефонных разговорах с иностранными гражданами выпытывали конфиденциальную информацию, а дальше - выводили деньги с их счетов. Пострадавшим нанесен ущерб почти на 3 миллиона гривен", - цитирует издание пресс-службу киберполиции.

Отмечается, что схему разработали двое жителей Сум. Call-центр мошенников работал в центре города.

Во время обысков в помещении call-центра правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и "черновые" записи. Все это направили на экспертизы.

В издании отметили, что злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и устанавливают круг пострадавших.

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