"Не играйте эмоциями других": Кулеба призвал воздержаться от заявлений о военной помощи Азербайджану или Армении

2 октября, 2020, 15:21

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал народных депутатов воздержаться от заявлений о военной помощи Азербайджану или Армении, поскольку соответствующее решение принимает президент и правительство

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Каждый народный депутат может высказать свою позицию или мнение по любому вопросу, но решение о предоставлении помощи иностранным государствам относится к компетенции правительства и президента Украины", - отметил Кулеба.

Он также призвал к взвешенным заявлениям и комментариям, которые не провоцировали б противостояние и вражду, а отвечали официальной позиции украинского государства.

"В условиях активного вооруженного противостояния, многочисленных жертв и разрушений, в очередной раз призываю всех к взвешенным заявлениям и комментариям, которые не возбуждали бы эмоции, не провоцировали противостояние и вражду, а отвечали б официальной позиции Украинского государства. Если коротко, то контролируйте свои эмоции и не играйте эмоциями других людей", - отметил Кулеба.

Министр отметил, что Украина является домом для многочисленной армянской и азербайджанской диаспор.

"Крайне важно обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин, проживающих в Украине. Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Людмила Марченко заявила, что Украина "не пройдет мимо" предоставления военной помощи Азербайджану, если возникнет необходимость.

2 октября министр внутренних прав Арсен Аваков отреагировал на это, заявив, что Украина не вмешается в конфликт Армении и Азербайджана ни на одной из сторон.

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