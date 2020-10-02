"Не играйте эмоциями других": Кулеба призвал воздержаться от заявлений о военной помощи Азербайджану или Армении
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Каждый народный депутат может высказать свою позицию или мнение по любому вопросу, но решение о предоставлении помощи иностранным государствам относится к компетенции правительства и президента Украины", - отметил Кулеба.
Он также призвал к взвешенным заявлениям и комментариям, которые не провоцировали б противостояние и вражду, а отвечали официальной позиции украинского государства.
"В условиях активного вооруженного противостояния, многочисленных жертв и разрушений, в очередной раз призываю всех к взвешенным заявлениям и комментариям, которые не возбуждали бы эмоции, не провоцировали противостояние и вражду, а отвечали б официальной позиции Украинского государства. Если коротко, то контролируйте свои эмоции и не играйте эмоциями других людей", - отметил Кулеба.
Министр отметил, что Украина является домом для многочисленной армянской и азербайджанской диаспор.
"Крайне важно обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин, проживающих в Украине. Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство", - добавил Кулеба.
- Напомним, ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Людмила Марченко заявила, что Украина "не пройдет мимо" предоставления военной помощи Азербайджану, если возникнет необходимость.
- 2 октября министр внутренних прав Арсен Аваков отреагировал на это, заявив, что Украина не вмешается в конфликт Армении и Азербайджана ни на одной из сторон.
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