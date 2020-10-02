"Не является позицией фракции": партия "Слуга народа" об идее нардепа Марченко поставлять оружие Азербайджану
Об этом говорится в заявлении партии в Telegram.
"Личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции. И, тем более, официальной позицией государства. Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и Президент Украины", - заявили в "СН".
В партии призвали всех представителей власти быть взвешенными в своих заявлениях и комментариях.
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"Они (комментарии, - ред.) не должны провоцировать противостояние и вражду и противоречить официальной позиции Украинского государства", - отметили в партии.
В нашей стране проживают многочисленные армянская и азербайджанская диаспоры. Украина на своей территории должна обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин... Призываем представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующего в Украине законодательства ", - добавили в "Слуге народа".
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