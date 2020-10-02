"Не является позицией фракции": партия "Слуга народа" об идее нардепа Марченко поставлять оружие Азербайджану

2 октября, 2020, 15:49

2 октября в "Слуге народа" отреагировали на заявление нардепа от фракции Людмилы Марченко, которая высказалась за военную помощь Украины Азербайджану

Об этом говорится в заявлении партии в Telegram.

"Личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции. И, тем более, официальной позицией государства. Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и Президент Украины", - заявили в "СН".

В партии призвали всех представителей власти быть взвешенными в своих заявлениях и комментариях.

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"Они (комментарии, - ред.) не должны провоцировать противостояние и вражду и противоречить официальной позиции Украинского государства", - отметили в партии.

В нашей стране проживают многочисленные армянская и азербайджанская диаспоры. Украина на своей территории должна обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин... Призываем представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующего в Украине законодательства ", - добавили в "Слуге народа".

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