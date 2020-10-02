"Гарантированный покупатель" объявил пилотный аукцион по продаже "зеленой" энергетики

2 октября, 2020, 16:39

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" объявил первый пилотный аукцион по купле-продаже "зеленой" энергетики

Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия.

"Впервые в Украине состоится продажа "зеленой" электроэнергии на бирже - государственное предприятие "Гарантированный покупатель" объявило аукцион по купле-продаже электроэнергии из ВИЭ по двусторонним договорам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что торги состоятся 5 октября 2020 года на "Украинской энергетической бирже".

В пресс-службе объяснили, что благодаря такому аукциону экологически ответственные потребители получат доступ к "зеленой" электроэнергии.

По информации госпредприятия, к продаже предлагается несколько продуктов. С целью привлечения максимального количества участников и удовлетворения их потребностей, выставлены лоты разных размеров - от 1 до 10 МВ/ч в разное время суток.

В пресс-службе также отметили, что принять участие в торгах может любой участник рынка электроэнергии.

Напомним, государственное предприятие "Гарантированный покупатель" получило возможность продавать "зеленую" электроэнергию по двусторонним договорам на электронных аукционах благодаря принятию закона №810-их и постановления Кабмина "Об утверждении изменений в Порядок проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам".

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" было создано для поддержки развития "зеленой" энергетики и обеспечения населения доступной электроэнергией. В функции предприятия входит закупка электроэнергии, произведенной из альтернативных источников, по "зеленому" тарифу, ее продажи, выполнение публичных специальных обязанностей (ПСО) для обеспечения населения доступной электроэнергией, а также организация и проведение "зеленых" аукционов.

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