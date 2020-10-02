"Это полномочие не касается какого-либо депутата": Зеленский об идее "слуги" Марченко поставлять оружие Азербайджану

2 октября, 2020, 18:50

Об этом он заявил брифинге в Черновицкой области.

"Давайте не путать личное высказывание того или иного депутата. Они у нас все в Раде говорят такое, что иногда нельзя, мне кажется, чтобы попадало в СМИ. Но это личное высказывание, мы живем в свободной стране. Что касается моего отношения к этому: во-первых, это полномочие точно не касается какого-либо депутата. Это полномочие главы государства. Поэтому вопрос такой не может даже подниматься", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, у Украине есть понятная и взвешенная позиция, как государства. Он также заявил, что Украина призывает к диалогу между Азербайджаном и Арменией.

"И призываем к деэскалации этого конфликта. Но хочу сказать, что касается отношений с Азербайджаном, они в последний год-два особенные. Они очень серьезные, мощные и на экономическом направлении, и на геополитическом. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. И они так же, когда мы говорим и о Крыме, всегда поддерживают нашу целостность и суверенитет Украины. Поэтому здесь мы поддерживаем друг друга", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что пока речь не идет о том, что Украина будет оказывать военную помощь какой-либо стране.

Напомним, ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Людмила Марченко заявила, что Украина "не пройдет мимо" предоставления военной помощи Азербайджану, если возникнет необходимость.

2 октября министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на это, заявив, что Украина не вмешается в конфликт Армении и Азербайджана на одной из сторон.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал народных депутатов воздержаться от заявлений о военной помощи Азербайджану или Армении, поскольку соответствующее решение принимает президент и правительство.

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