"Должны заниматься органы": в ОП отреагировали на новые "пленки Лероса"

2 октября, 2020, 15:34

Офис президента Украины не будет оценивать обвинения в коррупции от нардепа Гео Лероса

Об этом прессекретар президента Зеленского Юлия Мендель заявила в комментарии УП .

"На обнародованных пленках разговор людей, не имеющих никакого отношения к Офису президента. Там есть субъективное оскорбительное мнение частного лица, озвучены посторонние фамилии, не связанные с разговором. Этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы", - подчеркнула Мендель.

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