"Должны заниматься органы": в ОП отреагировали на новые "пленки Лероса"
2 октября, 2020, 15:34
Офис президента Украины не будет оценивать обвинения в коррупции от нардепа Гео Лероса
Об этом прессекретар президента Зеленского Юлия Мендель заявила в комментарии УП .
"На обнародованных пленках разговор людей, не имеющих никакого отношения к Офису президента. Там есть субъективное оскорбительное мнение частного лица, озвучены посторонние фамилии, не связанные с разговором. Этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы", - подчеркнула Мендель.
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- Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Зеленский и председатель его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия бывшего сопредседателя фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого.
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