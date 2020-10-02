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Espreso.tvОбщество"Должны заниматься органы": в ОП отреагировали на новые "пленки Лероса"

"Должны заниматься органы": в ОП отреагировали на новые "пленки Лероса"


фото: Юлія Мендель
Офис президента Украины не будет оценивать обвинения в коррупции от нардепа Гео Лероса

Об этом прессекретар президента Зеленского Юлия Мендель заявила в комментарии УП .

"На обнародованных пленках разговор людей, не имеющих никакого отношения к Офису президента. Там есть субъективное оскорбительное мнение частного лица, озвучены посторонние фамилии, не связанные с разговором. Этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы", - подчеркнула Мендель.

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  • Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Зеленский и председатель его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия бывшего сопредседателя фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого.

 

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