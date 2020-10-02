2 октября, 2020, 14:13

10 октября в 18:00 во Львовской национальной филармонии состоится проект Театрального центра "Слово и голос" в рамках программы Львовского городского совета "Фокус на культуру": "Барвинский. Возвращение в Украину" - концерт-спектакль и онлайн-показ

Василий Барвинский - украинский композитор, пианист, музыкальный критик, педагог, дирижер, директор Львовской консерватории; выдающийся представитель украинской музыкальной культуры XX века, целая эпоха и бесценный пласт культуры нашего города, художник мирового масштаба.

В возрасте 60 лет знаменитый композитор пережил сталинские репрессии - десять лет в мордовских лагерях, полное уничтожение всего творчества, забвение... Вернувшись в возрасте 70 лет во Львов, композитор пытался восстановить по памяти свои уничтожены произведения, демонстрируя силу духа, невероятную волю художника. Да и по сей день, как справедливо замечает музыковед Любовь Кияновская: "Настоящий аристократ духа, личность очень независимая и не подчиненная никаким искусственным представлениям о характере украинства, хоть и в самом глубоком своем естестве полностью преданный идее служения этой нации, Барвинский до сих пор остается довольно "неудобным" (...) и не всегда понятным".

Проект во Львове "Барвинский. Возвращение в Украину" имеет амбициозную цель: стать первым шагом возвращения из незаслуженного забвения творчества и имени великого композитора не только в Галичину, но и на всю Украину и вернуть художнику заслуженное место на мировом композиторском Олимпе.

"Барвинский. Возвращение в Украину" - проект сотрудничества известной певицы и актрисы Натальи Половинки, Заслуженной артистки Украины, лауреата Национальной премии им. Т. Шевченко с Симфоническим оркестром Львовской национальной филармонии. Дирижер Теодор Кухар (CША) - обладатель многочисленных наград, наиболее записываемый дирижер своего поколения: это более 110 дисков, изданных лейблами Naxos, Brilliant Classics, Ondine и Marco Polo. Спектакль составляют 12 фортепианных романсов Василия Барвинского, версию для симфонического оркестра создала одна из лучших современных композиторов Украины - Богдана Фроляк, Лауреат Национальной премии им. Т. Шевченко. Это действо создали лучшие украинские художники Европы: поставил известный режисер Валерий Бильченко (Германия), работу с текстом осуществил режиссер, известный своими уникальными международными проектамм на пересечении театра и музыки - Сергей Ковалевич, костюм создал законодатель украинской моды Петр Нестеренко, визуальный образ проекта принадлежит одному из самых ярких художников современности - Сергею Савченко, видеопроекцию и онлайн-трансляцию осуществит OpenTheater (Киев), свет и звук обеспечивает знаменитый WestSound.

"Эта работа - мой простой человеческий поклон благодарности. За науку благородства.

Двенадцать романсов творят Учту и мы причащаемся Бога-Украины-самих себя", - говорит Наталья Половинка, автор идеи проекта.