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Espreso.tvОбществоПожары в Луганской области: горит 11 тыс. гектаров, не локализовано 17 очагов огня

Пожары в Луганской области: горит 11 тыс. гектаров, не локализовано 17 очагов огня


фото: Укрінформ
По состоянию на утро 2 октября тушение пожаров продолжается в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районов

Об этом сообщает пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

На территории Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районов.

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По предварительным оценкам ГСЧС, ориентировочная площадь пожаров составляет около 11 тыс. гектаров.

Утром остается локализованными но не ликвидированными - 17 пожаров.

Станично-Луганский район:

  • ул. Москва-Донбасс продолжается тушение на площади около 15 га.
  • хутор Песчаное - по предварительной информации сгорело 2 дома, продолжается тушение пожара площадью 40 га.
  • Продолжается тушение пожара в с. Ольховая, Волуйське, Ольховский дачи. Эвакуированы 33 человека с Ольховских дач. В настоящее время стоят наготове автобусы для эвакуации людей из с. Ольховой и Валуйское.
  • с. Артёма ул. Цветочный - локализованная пожар площадью около 50 га продолжается пролив водой нежилых выцветов домов
  • лесной массив в Песчаном лесничестве Станично-Луганского ЛМГ, в Станично-Луганском лесничестве - пожар локализован

Новоайдарский район:

  • с. Кряковка с. Орехово-Донецкое - продолжается тушение отдельных очагов тления на площади около 7,4 га
  • с. Трехизбенка, с. Капитаново, с. Муратово Новоайдарского района - продолжается тушение отдельных очагов на площади около 8,8 га, периодически переходит в верховой пожар.
  • с. Смоляниново - продолжается тушение возгорания сухой травы и леса.

Старобельский район:

  • с. Запорожское, с. Чмыровка - локализован пожар на площади 44,9 га, продолжается работа по ликвидации очагов возгорания.

Северодонецк:

  • с. Вороново продолжается тление хвойной подстилки рядом с населенным пунктом, а также продолжается работа по тушению отдельных очагов тления и проливания выцветов домов.
  • с. Сиротино продолжается тушение отдельных очагов тления и проливания выгоревшего домов.
  • с. Осколоновка, с. Боровское и с. Боброво - продолжается горение леса.

Попаснянский район:

  • с. Троицкое продолжается тушение возгорания сухой травы в районе линии разграничения.

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Огонь распространяется между с. Александровка, с. Пурдовка, с. Метелкино и с. Гавриловка в направлении с. Боровеньки и с. Кудрящивка. Существует угроза населенным пунктам и дачным кооперативам "Радуга". Общая площадь пожара около 1 тыс.га леса. Органы местной власти готовы для эвакуации населения "

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