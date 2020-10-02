Пожары в Луганской области: горит 11 тыс. гектаров, не локализовано 17 очагов огня
Об этом сообщает пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.
На территории Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районов.
Читайте также. "Я бы ни объединял" : Зеленский заявил, что не связывает возникновение пожаров на Луганщине с обстрелами со стороны оккупантов
По предварительным оценкам ГСЧС, ориентировочная площадь пожаров составляет около 11 тыс. гектаров.
Утром остается локализованными но не ликвидированными - 17 пожаров.
Станично-Луганский район:
- ул. Москва-Донбасс продолжается тушение на площади около 15 га.
- хутор Песчаное - по предварительной информации сгорело 2 дома, продолжается тушение пожара площадью 40 га.
- Продолжается тушение пожара в с. Ольховая, Волуйське, Ольховский дачи. Эвакуированы 33 человека с Ольховских дач. В настоящее время стоят наготове автобусы для эвакуации людей из с. Ольховой и Валуйское.
- с. Артёма ул. Цветочный - локализованная пожар площадью около 50 га продолжается пролив водой нежилых выцветов домов
- лесной массив в Песчаном лесничестве Станично-Луганского ЛМГ, в Станично-Луганском лесничестве - пожар локализован
Новоайдарский район:
- с. Кряковка с. Орехово-Донецкое - продолжается тушение отдельных очагов тления на площади около 7,4 га
- с. Трехизбенка, с. Капитаново, с. Муратово Новоайдарского района - продолжается тушение отдельных очагов на площади около 8,8 га, периодически переходит в верховой пожар.
- с. Смоляниново - продолжается тушение возгорания сухой травы и леса.
Старобельский район:
- с. Запорожское, с. Чмыровка - локализован пожар на площади 44,9 га, продолжается работа по ликвидации очагов возгорания.
Северодонецк:
- с. Вороново продолжается тление хвойной подстилки рядом с населенным пунктом, а также продолжается работа по тушению отдельных очагов тления и проливания выцветов домов.
- с. Сиротино продолжается тушение отдельных очагов тления и проливания выгоревшего домов.
- с. Осколоновка, с. Боровское и с. Боброво - продолжается горение леса.
Попаснянский район:
- с. Троицкое продолжается тушение возгорания сухой травы в районе линии разграничения.
Читайте также: Пострадавшим от пожаров на Луганщине выделят средства на временное жилье, лекарства и еду, - Шмыгаль
Огонь распространяется между с. Александровка, с. Пурдовка, с. Метелкино и с. Гавриловка в направлении с. Боровеньки и с. Кудрящивка. Существует угроза населенным пунктам и дачным кооперативам "Радуга". Общая площадь пожара около 1 тыс.га леса. Органы местной власти готовы для эвакуации населения "
- Напомним, 30 сентября стало известно о масштабной лесной пожар на Луганщине , по которой эвакуировали жителей нескольких поселков.
- В Луганской ОГА создали штаб помощи пострадавшим от пожара, в Северодонецке отменили занятия в школах.
- У Зеленского предположили, что пожары на Луганщине вызваны обстрелами со стороны россиян.
- Из-за пожаров КПВВ "Станица Луганская" временно закрыли , позже стало известно, что огонь уничтожил некоторые здания на пункте пропуска.
- В Станице Луганской и Широкино открыли пункты помощи пострадавшим вследствие пожаров.
- По состоянию на вечер 1 октября в результате пожаров на Луганщине погибли 11 человек .
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-