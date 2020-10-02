Пожары на Луганщине: волонтеры обнародовали видео поджога оккупантами травы вблизи украинских позиций

2 октября, 2020, 16:26

Украинские волонтеры обнародовали видео, на котором видно, как неизвестные в военной форме поджигают траву неподалеку позиций украинских военных

Видео разместил на своей странице в Facebook Благотворительный фонд "Вернись живым".

"Это видео нам предоставили военные одной из бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи на Луганщине. На нем отчетливо видно, как террорист российско-оккупационных войск поджигает сухую траву неподалеку позиций украинских бойцов", - сообщают волонтеры.

Отмечается, что пока неизвестно сколько умышленных поджогов было по всей передовой.

"Сколько таких умышленных поджогов было по всей передовой - неизвестно. К тому же враг использовал трассирующие пули. Поэтому Луганщина пылает уже третий день. При этом, самая сложная ситуация сложилась именно вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Также волонтеры добавляют, что украинские военные потеряли много техники и оборудования, в том числе квадрокоптер, камеры видеонаблюдения, мониторы, генераторы, километры кабеля.

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