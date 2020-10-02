Пожары на Луганщине: волонтеры обнародовали видео поджога оккупантами травы вблизи украинских позиций
Видео разместил на своей странице в Facebook Благотворительный фонд "Вернись живым".
"Это видео нам предоставили военные одной из бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи на Луганщине. На нем отчетливо видно, как террорист российско-оккупационных войск поджигает сухую траву неподалеку позиций украинских бойцов", - сообщают волонтеры.
Отмечается, что пока неизвестно сколько умышленных поджогов было по всей передовой.
"Сколько таких умышленных поджогов было по всей передовой - неизвестно. К тому же враг использовал трассирующие пули. Поэтому Луганщина пылает уже третий день. При этом, самая сложная ситуация сложилась именно вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.
Также волонтеры добавляют, что украинские военные потеряли много техники и оборудования, в том числе квадрокоптер, камеры видеонаблюдения, мониторы, генераторы, километры кабеля.
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- У Зеленского предположили, что пожары на Луганщине вызваны обстрелами со стороны россиян.
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- По состоянию на утро 2 октября пожара охватили 11 тыс. гектаров.
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