Пожары на Луганщине: в РГА рассказали, как загорелся КПВВ "Станица Луганская"

2 октября, 2020, 22:05

В ночь на 1 октября работники РГА в Станице-Луганской видели вспышки на позициях боевиков. затем на подконтрольной территории прогремели взрывы, а впоследствии неподалеку КПВВ вспыхнул пожар

Об этом Радио Свобода рассказал председатель Станично-Луганской районной государственной администрации Юрий Золкин.

"Когда мы проводили совещание ночью, мы видели вспышки с позиции боевиков. Так вот, с позиции боевиков были вспышки, затем - взрывы - уже на территории, которую контролируем мы. Так было с двенадцати ночи до трех утра. Последний взрыв был в 3:30, примерно. На утро мы имели пожар", - рассказал Золкин.

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По его словам, некоторые возгорания возникли в непосредственной близости от линии фронта.

"Где находятся наши военные. Но возгорания преимущественно произошли там, где даже наших военных нет", - отметил Золкин.