Пожары на Луганщине: в РГА рассказали, как загорелся КПВВ "Станица Луганская"
Об этом Радио Свобода рассказал председатель Станично-Луганской районной государственной администрации Юрий Золкин.
"Когда мы проводили совещание ночью, мы видели вспышки с позиции боевиков. Так вот, с позиции боевиков были вспышки, затем - взрывы - уже на территории, которую контролируем мы. Так было с двенадцати ночи до трех утра. Последний взрыв был в 3:30, примерно. На утро мы имели пожар", - рассказал Золкин.
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По его словам, некоторые возгорания возникли в непосредственной близости от линии фронта.
"Где находятся наши военные. Но возгорания преимущественно произошли там, где даже наших военных нет", - отметил Золкин.
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