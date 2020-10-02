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Espreso.tvОбществоПолиции сообщили о заминировании всех электростанций Украины, информация о Кременчуге не подтвердилась

Полиции сообщили о заминировании всех электростанций Украины, информация о Кременчуге не подтвердилась

В полицию Полтавщины поступила информация от коллег из Запорожья о том, что им сообщили о заминировании всех электростанций в Украине, в Полтавской области это касалось электростанции в Кременчуге

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На место приехали сотрудники полиции Кременчуга, специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Охрану обеспечили патрульные.

В результате обследования электростанции, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Решается вопрос об открытии дела по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

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