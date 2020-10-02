Пенсионный фонд направил 1,2 млрд грн на выплаты пенсий в октябре
2 октября, 2020, 10:47
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование пенсий октября и направил на выплаты 1,2 млрд грн
Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.
Согласно сообщению, с 1 октября 2020 ПФУ начал финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлено 1,2 млрд грн.
В пресс-службе отметили, что выплата будет проведено в определенном каждому пенсионеру дату в установленном порядке.
- Напомним, в сентябре ПФУ направил 600 млн грн на финансирование пенсий.
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