Пенсионный фонд направил 1,2 млрд грн на выплаты пенсий в октябре

2 октября, 2020, 10:47

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование пенсий октября и направил на выплаты 1,2 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, с 1 октября 2020 ПФУ начал финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлено 1,2 млрд грн.

В пресс-службе отметили, что выплата будет проведено в определенном каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Напомним, в сентябре ПФУ направил 600 млн грн на финансирование пенсий.

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